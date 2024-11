Unlimitednews.it - Spalletti “Dura per chiunque contro l’Italia delle ultime gare”

Unlimitednews.it

FIRENZE (ITALPRESS) – “Sono stati giorni di lavoro bellissimi perchè ho visto cose importanti. Ho visto quello che mi piace vedere fare ai calciatori, ho visto giocatori convintiqualità che hanno e non vediamo l’ora di andarci a giocare queste due partite che possono darci molto per il futuro”. Lucianoha grande fiducia nei suoi ragazzi alla vigilia della sfida col Belgio e in vista di quellala Francia di domenica, ultimi due impegni del girone di Nations League. Fare bene significherebbe “avere la conferma che veramente abbiamo portato a casa quelle cose che abbiamo evidenziato nelle partite precedenti, questa continuità di comportamenti, di autostima legata alle qualità che abbiamo, alla convinzionepotenzialità eforze che abbiamo”. All’andata il Belgio bloccò sul 2-2 un’Italia che era però rimasta in 10.