Cityrumors.it - Risarcimento: quanto rischi di dare se il tuo cane dovesse mordere un estraneo

Leggi su Cityrumors.it

Nel momento in cui unmorde un passante,o conosciuto, le conseguenza potrebbero essere davvero importanti ed ananche oltre il “semplice”danni.Come è noto, ilè considerato praticamente da tutti come il miglior amico in senso assoluto dell’uomo. Per ovvi motivi, verrebbe da dire, dal momento che non c’è nessun altro animale, oltre al gatto, capace di adattarsi così tanto alla vita domestica di un nucleo familiare. Ovviamente, però, come per tutti gli esseri viventi, anche in questo caso vanno messi in conto deida contemplare e da valutare. Come per esempio quello che possa aggredire qualcuno.Ilmorde un passante: ecco quali sono le conseguenze:e non solo (Cityrumors.it)A seconda del carattere del proprio animale, si tratta di uno più o meno importante, ma che nessuno può escludere, a prescindere da valutazioni personali, in senso assoluto.