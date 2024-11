Abruzzo24ore.tv - Obbligo di catene o pneumatici invernali: cosa cambia dal 15 novembre

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Dal 15scatta l’dida neve a bordo per circolare in sicurezza sulle strade italiane. La normativa, valida fino al 15 aprile, si applica anche in assenza di neve, con l’obiettivo di prevenire rischi legati al possibile peggioramento delle condizioni meteo. Per ciclomotori e motocicli, l'non sussiste, ma la circolazione è permessa solo in condizioni meteo favorevoli e senza presenza di ghiaccio o neve sulla carreggiata. L'Anas ha pubblicato l'elenco delle strade interessate dal provvedimento in Abruzzo, includendo il Raccordo Autostradale Chieti-Pescara, la SS 16 Adriatica e la SS 80 del Gran Sasso d’Italia, tra le altre. Gli automezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate sono soggetti a ulteriori limitazioni in presenza di neve o ghiaccio su strade specifiche, come la SS 16 dal km 391,800 al km 524,600 e la SS 714, nota come Tangenziale di Pescara.