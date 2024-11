Ilgiorno.it - Natale regala 1.300 contratti

Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, ricerca oltre 1.300 profili in Lombardia per. Le posizioni aperte riguardano in particolare logistica, grande distribuzione organizzata, retail, horeca (ristorazione) e fast moving consumer goods (beni di largo consumo). Una richiesta considerevole si conferma poi anche quest’anno nel settore customer care. "La necessità di rafforzare l’organico in vista del Black Friday e del periodo natalizio sta facendo crescere la domanda di personale in diversi settori", spiega Giada Donati (nella foto), central delivery director di Gi Group. Per il settore logistica Gi Group ricerca 450 figure per i ruoli di pickerista, carrellista, retrattilista, magazziniere/a, preparatore/preparatrice merce, impiegato/a di magazzino e autista. La grande distribuzione organizzata richiede 300 lavoratori come addetto/a ai banchi specializzati (gastronomia, macelleria, pescheria e forno), cassiere/a e scaffalista.