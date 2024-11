Gaeta.it - Napoli e il Sud: segnali di crescita economica nonostante le sfide strutturali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazionedel Sud Italia, e in particolare di, mostradi miglioramento, con unaspinta dal turismo e dai fondi investiti attraverso il Pnrr. Queste opportunità rappresentano un’occasione per il territorio, richiedendo però un impegno concreto da parte delle classi dirigenti, sia pubbliche che private, affinché si possano tradurre in benefici per l’intera nazione. Questo è il messaggio principale dell’intervento di Pier Paolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di, durante l’assemblea di Manageritalia Campania.La legge di bilancio: un giudizio criticoNel suo intervento, il segretario generale di Manageritalia, Massimo Fiaschi, ha espresso un giudizio negativo sulla Legge di Bilancio, evidenziando come, sebbene abbia ricevuto approvazione da parte dei mercati, non affronti le reali necessità didel paese.