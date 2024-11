Primacampania.it - Maltempo in Spagna: a Malaga 3mila evacuati e scuole chiuse

– Inprosegue lo stato di allerta meteo a causa di una nuova ondata diche ha colpito duramente alcune zone del Paese. Nella provincia di, in Andalusia, circa 3.000 persone sono state evacuate, mentre numerosesono state costrette a chiudere per garantire la sicurezza degli studenti e del personale.L’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) ha innalzato il livello di allerta a rosso nelle province die Tarragona, in Catalogna, dove si prevedono piogge particolarmente intense nelle prossime ore. Questa situazione critica si protrarrà almeno fino a venerdì, secondo le previsioni meteorologiche.Le autorità locali sono mobilitate per gestire l’emergenza, con interventi di soccorso e monitoraggio delle zone maggiormente a rischio. Si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni delle autorità e di evitare spostamenti non necessari nelle aree interessate dall’allerta.