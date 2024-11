Oasport.it - LIVE Roma-Lione, Champions League calcio femminile in DIRETTA: scontro diretto per il primato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, terzo match del girone A didi2024-2025. Le giallorosse cercano un successo per rimanere in vetta alla graduatoria. Il match inizierà alle 21.00Ildi Joe Montemurro (ex tecnico della Juventus) rappresenta l’eccellenza assoluta deleuropeo e mondiale. Parliamo di una squadra campione di Francia in carica, 8 volte vincitrice dellae finalista uscente dell’ultima edizione. Per lasi tratta di una sfida dall’assoluto prestigio e valore. La salita pare più ripida che mai ma le giallorosse venderanno cara la pelle, con l’intento di giocarsi le proprie carte senza alcun timore reverenziale.Gara d’importanza capitale per le ragazze di Alessandro Spugna, impegnate nel big match contro le francesi del: in palio la vetta del girone A e la (quasi) certa qualificazione ai quarti di finale.