Oasport.it - LIVE Roma-Lione 0-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Dumornay raddoppia pescando un jolly pazzesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43? Ilreclama il rigore su spinta di Minami ai danni di Horan, in area piccola. Nulla per il direttore di gara.42? RADDOPPIO, una magia totale diche trova il 0-2 calciando da centrocampo e sorprende Ceasar: un super gol che beffa la.40? Ancora pericolo da corner: Egurrola sovrasta Di Guglielmo sul secondo palo e sfiora per centimetri il raddoppio.38? Sinistro timido di Kumagai, dal limite: rispedito al mittente dalla difesa del.35?IN VANTAGGIO: la sblocca, 0-1. Brava a schiacciare di destro dopo l’errore di respinta della, che rinvia male da corner.33? Ceasar ingloba su stacco aereo di Egurrola, dopo il corner dalla sinistra della solita Svava.32? Greggi chiama in causa Endler, soluzione centrale dai 25 metri dopo aver percorso tutto il campo palla al piede: notevole!32? Linari rende innocuo il tentativo di accelerazione di Diani, sulla destra.