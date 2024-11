Ilgiorno.it - L’Andrea Chénier di Giordano. Da biografia a tragedia ardente

Leggi su Ilgiorno.it

Andreadi Umbertoè il secondo titolo della Stagione d’Opera del Teatro Sociale di Como, in scena venerdì alle 20 e domenica alle 15.30. L’opera, in quattro quadri, debuttò alla Scala di Milano nel marzo 1896 riscuotendo un grandissimo successo grazie all’autore del libretto, Luigi Illica, che aveva saputo trasformare in unaladel poeta francese André, vittima della Rivoluzione, e ache scrisse una musica ricca di straordinari brani. Nel drammaè un idealista, impreparato ad affrontare le trame del terrore giacobino e innamorato di Maddalena, un’aristocratica in fuga dai rivoluzionari. I due, vittime di Gérard, resteranno uniti fino alla morte. Questa produzione affida la regìa ad Andrea Cigni. Dario Gessati cura le scenografie, Isa Traversi le coreografie, i costumi sono affidati a Chicca Ruocco e le luci a Fiammetta Baldiserri.