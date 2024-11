Ilfoglio.it - La Guardia di finanza in Campidoglio: perquisizioni anche per il Giubileo

Ladista effettuando dellein. Questa mattina, a quanto si apprende dalle agenzie, gli inquirenti sono entrati negli uffici del dipartimento Infrastrutture di via Petroselli del Comune e la sede di Astral, società partecipata al 100 per cento dalla regione Lazio nell'ambito di un'indagine della Procura di Roma per associazione a delinquere, corruzione, frode in pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti, riciclaggio e autoriciclaggio in pubbliche forniture nell'ambito di appalti per il rifacimento del manto stradale. L'inchiesta riguarderebbefondi per il. Tra gli indagatifunzionari del Comune della Capitale. Al centro dell'indagine – secondo quanto riporta l'Ansa – ci sarebbe un giro di tangenti che un imprenditore, Mirko Pellegrini, pagava ai pubblici ufficiali per "pilotare" una serie di appalti per lavori di manutenzione delle strade.