Grande Fratello Tommaso torna dalla Spagna e viola ripetutamente il regolamento | ecco cosa ha fatto

Franchi, uno dei concorrenti più discussi del, ha rilasciato dichiarazioni forti e senza filtri al suo rientro nella Casa italiana dopo una settimana di permanenza nel reality spagnolo, il Gran Hermano. Con il suo carattere diretto ed i toni tono spesso sopra le righe, Franchi non ha perso occasione per commentare tanto le abitudini dei concorrenti spagnoli, arrivando persino a condividere informazioni dall’esterno che, secondo, avrebbe dovuto tenere per sé.Il soggiorno nella Casa del Gran Hermano non sembra aver lasciato un’impressione positiva.ha descritto la situazione come poco igienica e disorganizzata:Quella casa era sporchissima, ho visto un sacco di mosche accoppiarsi. La doccia? Piccola, umida, sempre bagnata. E poi la stanza del wc era senza il bidet, però per fortuna non c’erano le telecamere.