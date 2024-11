Calciomercato.it - Giuntoli guarda oltre Oceano, due nuovi obiettivi per la Juventus

Il mercato della Juve è in grande fermento per via degli infortuni e non solo. La ricerca di rinforzi per Thiago Motta può portare in MessicoL’infortunio di Cabal con la Nazionale colombiana spinge laa cercare un rinforzo sul mercato di gennaio. Nel reparto arretrato,al terzino sinistro, si era già fermato il brasiliano Bremer e oradeve correre ai ripari.e Thiago Motta, Dt e allenatore della Juve (LaPresse) – Calciomercato.itSalvo sorprese, i bianconeri non faranno ricorso agli svincolati per sopperire subito alla doppia assenza. Tra i calciatori senza contratto – che comprendono tra gli altri i vari Sergio Ramos, Kjaer, Soares, Kurzawa e Murru – nessuno viene considerato in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Alla Vecchia Signora, quindi, non resta che attendere la riapertura del calciomercato a gennaio per provare a sopperire al doppio infortunio.