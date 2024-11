Lanotiziagiornale.it - Gaza, funzionari del dipartimento di Stato degli Usa in rivolta per le troppe morti civili: chiesto lo stop all’invio di armi a Israele

Dopo oltre un anno di guerra in Medio Oriente e davanti alle infinitecausate dai raid dell’esercito israeliano, moltideldiStati Uniti hannoal segretario Antony Blinken di sospendere le forniture militari a Benjamin Netanyahu alla luce del suo fallimento nel soddisfare le richieste americane di far entrare più aiuti umanitari nella Striscia di.A darne notizia è il portale Axios, sottolineando che altrihannodi continuare a fare pressione sugli israeliani sulla questione piuttosto che sospendere le vendite di. Blinken alla fine avrebbe ascoltato quest’ultimi, aggiunge Axios. Otto organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno affermato in un rapporto chenon è riuscito a soddisfare le richiesteStati Uniti di risolvere la crisi umanitaria nella Striscia dientro la scadenza stabilita, osservando che 15 delle 19 misure proposte non sono state implementate e quattro lo sono state solo parzialmente.