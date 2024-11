Federcalcio Turchia | Nessuna offerta ufficiale della Roma per Montella

Leggi su Sportface.it

“È naturale per un club come questo fare un’alla propria leggenda. Non ci è però pervenuta alcuna. Se ci sarà una situazione, verrà valutata, ma è così”. Lo ha detto il vicepresidentefederazione calcistica, Ceyhun Kazanci, intervistato da TRT Spor in merito a un presunto interessamentoper il ct turco Vincenzo: “Siamo soddisfatti dell’allenatore e lui è soddisfatto di noi. Lui non avrà alcuna inclinazione in quella direzione. Non è certo così. Quello di cui parliamo sempre è come arriviamo alla Coppa del Mondo 2026. Non c’èsituazioneche ci sia pervenuta. Entrambe le parti sono soddisfatte l’una dell’altra. L’obiettivo è uno solo: il 2026. Non confondiamoci con nient’altro in questo momento. Ieri abbiamo cenato insieme, lanon è tra i pensieri di”.