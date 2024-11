Ilfattoquotidiano.it - “Diventerò un mostro, le labbra si gonfieranno moltissimo, ma devo intervenire”: l’influencer Nicole Pallado si sottopone alla ialuronidasi. Ecco cos’è

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quasi 300 mila iscritti su YouTube, 575 mila follower su Instagram e ben 1,3 milioni su TikTok. Lei è, youtuber, make-up artist e influencer nata a Padova 28 anni fa. I più la ricorderanno come ospite di Pomeriggio Cinque alcuni anni fa, quando discuteva di chirurgia estetica, raccontando la propria esperienza. Adesso si torna a parlare di lei e il tema è il medesimo.Alcuni giorni fa,– evidentemente pentita dei precedenti trattamenti – aveva rivelato ai follower la decisione di voler sciogliere il filler alle. Si tratta precisamente della, ovvero un enzima che ha la capacità di degradare l’acido ialuronico,base dei filler comunemente utilizzati in medicina estetica.“Oggi vi porto a sciogliere completamente il filler dalle mie– ha detto lei nel TikTok, in cui a riprenderla è l’amico e “collega” Gianmarco Zagato -.