Distretto orafo campano via al piano di internazionalizzazione Vicenza Oro ecco il bando per partecipare

Dopo la fase di presentazione del, che ha visto ad ottobre presso il Tarì il riconoscimento ufficiale da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è già al via ilper l’delle aziende della filiera orafa regionale. La Regione Campania ha colto l’invito dela supportare e valorizzare le aziende della filiera, pubblicando un avviso (qui il) finalizzato all’assegnazione di moduli all’interno di uno stand collettivo in occasione delle edizioni di “Oro” – edizioni di gennaio e di settembre 2025.Gli Uffici regionali stanno inoltre definendo con l’ente fieristico diOro – Ieg – Italian Exhibition Group – la possibilità di introdurre una ulteriore forma di sostegno per le imprese orafe campane che, pur non rientrando nella collettiva che verrà definita con l’Avviso pubblicato in queste ore sul sito della Regione, disporranno di un autonomo stand nella manifestazione.