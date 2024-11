Gaeta.it - Dino Park: l’avventura preistorica arriva a Roma con un parco itinerante dal 9 novembre al 1 dicembre 2024

Ilsi presenta come un'ottima opportunità per tutti gli appassionati disauri e per le famiglie in cerca di un'esperienza unica. Questogiurassicosta facendo tappa a, e offre ai visitatori l'occasione di immergersi in un'epoca lontana, a diretto contatto con ricostruzioni dettagliate di creature preistoriche. In programma dal 9al 1, l'evento si svolgerà in viale Tor di Quinto 57, promettendo un'esperienza coinvolgente e memorabile.Un'immersiva esperienza a contatto con isaurinon è solo untematico, ma una vera e propria esperienza educativa. Ognisauro presente nelè riprodotto a dimensioni reali, permettendo ai visitatori di osservare da vicino creature che hanno popolato la Terra milioni di anni fa.