De Zerbi ha sempre cercato di proporre un calcio divertente, ma a Marsiglia ancora non si è visto (So Foot)

Arrivano i primi detrattori di Dein Francia. A scrivere prima di tutti di qualche dubbio sull’ex Brighton è So. Con il suoè terzo in Ligue 1, a nove punti dal Psg primo. Nulla di allarmante, è terzo al primo anno nel suo nuovo club. Ma “il pubblico dela volte si spazientisce davanti al possesso palla che serve più a limitare i rischi che a crearli e il divertimento auspicato dall’allenatore in tutti i suoi ex club non c’è”.Dopo la pesante sconfitta contro l’Auxerre (1-3) , l’italiano ha mostrato il lato vulcanico della sua personalità. Fatto sta che la Ligue 1, che all’estero sembra un campionato “passeggiata”, rimane invece un complicato enigma da decifrare.Leggi anche: Deha scioccato i giocatori del: ha mostrato loro il contratto dello United che lui ha rifiutatoIl divertimento promesso da Deal Vélodromenon si è“Prima di lui, diversi allenatori stranieri hanno dovuto svolgere un apprendistato, che nonha avuto successo.