Comunale Si danza dal flamenco all’hip hop

C’è il ‘fuego’ appassionato della Spagna, ma anche il fuoco di Stravinskij e tutta l’energia e la potenza dell’hip hop nel cartellone di2025 del teatroPavarotti Freni di Modena. Mentre procede la rassegna autunnale (e stasera andrà in scena l’avveniristico ’Deepstaria’ di Wayne McGregor), è stato infatti annunciato il nuovo programma che ci accompagnerà dall’inizio dell’anno fino alle soglie dell’estate. Otto titoli con alcuni attesi ritorni, novità e sorprese. Si partirà proprio domenica 12 gennaio 2025 con ’Cosmos’, la coreografia immersiva e multimediale dell’eVolution dance theater, fra, acrobazie, arte, magia e illusione: con la direzione artistica di Anthony Heinl, la compagnia romana – che ha portato lo spettacolo in tour anche in SudAmerica e in Medio Oriente – si affida a un gruppo ditori, contorsionisti e ginnasti e, attraverso tecnologie digitali ed effetti speciali, ci regala un viaggio attraverso mondi sconosciuti.