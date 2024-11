Ilfattoquotidiano.it - Cinema, Castellitto si è dimesso dal Csc. Era stato sentito dagli ispettori del Ministero. Giuli “stima e gratitudine’

Sergioha dato le dimissioni “irrevocabili” da presidente della fondazione Centro sperimentale ditografia. Ad annunciarlo èil ministro della Cultura Alessandroche esprime “rammarico”, “gratitudine e” verso di lui.ha confermato la notizia scrivendo una lettera in cui parla di una “decisione che meditavo da tempo”.Stando a fonti del Fatto in realtà, che svolgeva l’incarico a titolo gratuito, èlunedìinviati daldopo cinque interrogazioni parlamentari che chiedevano chiarimenti sulla gestione del Csc, in particolare su 17 contratti non rinnovati, sul licenziamento di un dirigente che si era adoperato per non lasciarli a casa, poi sull’incendio dell’8 di giugno, poi sulle spese come la consulenza alla moglie Margaret Mazzantini (4mila euro) per un convegno, l’incarico per le relazioni istituzionali ad Angelo Tumminelli che riportò sulle sceneproprio con un testo della Mazzantini.