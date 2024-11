Ilfattoquotidiano.it - Bersani contro Elon Musk: “Come ti permetti di dire che dobbiamo cacciare i giudici? Noi la Costituzione ce la siamo fatta da soli”. Su La7

“Un tizio, che è il più ricco del mondo e in questo momento la persona forse più potente del mondo, si permette diche noi in Italiamandare a casa i. E non c’è uno del governo che gli dica: ‘Mati?‘. Questi si stanno inchinando a, sperando di cavarne qualcosa. Ma, perbacco, lui dovrebbe essere in galera, visto che ha un figlio avuto con la maternità surrogata, e questi hanno fatto la legge che stabilisce che è reato universale“. Così a Dimartedì (La7) Pier Luigicommenta il tweet dila magistratura italiana, aggiungendo: “Caro, ti sfugge un particolare: a differenza degli altri paesi sconfitti, l’Italia se l’è data lei la, non gliel’hanno data né l’Inghilterra né gli Stati Uniti,è successo per la Germania e il Giappone.