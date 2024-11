Lapresse.it - Belgio-Italia, Spalletti: “Mi aspetto Nazionale vista all’Olimpico”

Il ct azzurro Lucianocarica laalla vigilia disottolineando l’importanza dell’atteggiamento nella sfida contro i belgi e poi in quella di San Siro contro la Francia in programma domenica 17. “Fare bene anche in queste due gare ci darebbe la conferma che abbiamo portato a casa ciò che abbiamo evidenziato nelle partite precedenti: questa continuità di comportamento, di autostima sulle qualità che abbiamo, sulla convinzione nelle nostre potenzialità e nella nostra forza. In questo senso diventano fondamentali questi due risultati e gli atteggiamenti che andremo a sviluppare”, ha dettoparlando a Vivo Azzurro Tv.Ha avuto solo due allenamenti a disposizione il ct prima della partenza per Bruxelles, ma è soddisfatto del lavoro della squadra. “Sono stati due giorni bellissimi perché ho visto cose importanti.