Alcaraz-Rublev oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Carlosse la vedràcontro Andreynel secondo match di round robin delle ATPdi. Lo spagnolo parte con i favori del pronostico, ma per sperare di andare in semifinale e proseguire il suo percorso nel capoluogo piemontese, ha bisogno di una vittoria. Vedremo come il numero tre al mondo si presenterà in campo dopo aver ammesso di non essere al 100% della condizine dopo qualche malanno di salute avvertito nel corso dell'ultima settimana., come d'altronde Ruud lunedì, non è magari in un momento di grande fiducia, ma senz'altro resta un avversario insidioso da affrontare, specialmente quando non si è nella miglior forma possibile. scenderanno in campo, mercoledì 13 novembrem non prima delle ore 14:00.