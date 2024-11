Ilrestodelcarlino.it - Un ’Bestiario privato’ dà inizio ai Tè letterari

COMACCHIO Alla biblioteca civica "L.A. Muratori" di Comacchio, giovedì, prenderà il via l’edizione 2024-2025 della rassegna "Tè". Sette gli incontriin programma, durante i quali sarà possibile conoscere autori di generi diversi ed esplorare nuovi libri. Giovedì alle 16.30 l’esordio sarà affidato allo scrittore Zeno Rotondi che presenterà il suo romanzo giallo "Bestiario Privato": l’autore dialogherà con Francesca Capossele. Il 28 novembre l’Associazione Culturale Umanità e la dottoressa Sissi Senigalliesi presenteranno il libro di Angelo Ruta "Non Cancellarmi", un silent book (senza parole, fatto di immagini) per parlare ai bambini e non solo del diritto irrinunciabile alla pace. Il 5 dicembre sarà la volta dello scrittore e giornalista Luciano Boccaccini che presenterà il volume "Vite dimenticate.