Terza vittoria di fila per il Tolentino | Viviamo un ottimo momento

"Unanon scontata che ci permette di allungare a 3 la striscia di successi consecutivi, confermando l’del gruppo". Commenta così Paolo Passarini, tecnico del, dopo il successo esterno per 1-3 contro il fanalino di coda Fano. Una partita comandata nel risultato dall’inizio alla fine, con le reti dei due bomber Moscati e Lovotti, e il gol nel finale del subentrato Cicconetti. "L’approccio alla partita è stato corretto – spiega Passarini –, perché passando in vantaggio nella prima frazione abbiamo potuto organizzarci meglio in campo e giocare più liberi dal punto di vista mentale. Abbiamo disputato una gara sui ritmi giusti, mettendo la giusta intensità così come l’avevamo preparata in settimana". I cremisi raggiungono quota 16 punti in classifica, avvicinandosi alle posizioni che contano, rimanendo imbattuti in trasferta con uno storico di quattro vittorie e un pareggio in cinque gare lontano dal "Della".