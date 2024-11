Ilrestodelcarlino.it - Riparte l’attività motoria-riabilitativa. Tante richieste, la giunta dà l’ok

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Deliberata dallamunicipale l’adesione alla proposta della cooperativa sociale ’Nuova Ricerca Agenzia Res’ di organizzare i corsi di attivitàa favore della popolazione anziana. Considerato che i cittadini anziani chiedono da diversi mesi la riattivazione dei corsi in questione, l’esecutivo civico ha accolto la richiesta di adesione mettendo altresì a disposizione gli spazi per lo svolgimento del. Saranno gli stessi degli anni passati, vale a dire la palestra comunale Baldassari ed il campo coperto dell’associazione Don Bosco. La cooperativa ha anche indicato date e orari per l’effettuazione del servizio che avrà luogo nel periodo novembre 2024 – giugno 2025: palestra Baldassari martedì e giovedì dalle 10,30 alle 12.30, campo coperto dell’Associazione Don Bosco martedì e giovedì dalle 8,15 alle 10,15.