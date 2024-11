Ilrestodelcarlino.it - Quali scuole chiudono per le elezioni in Emilia Romagna

Bologna, 12 novembre 2024 - Domenica 17 e lunedì 18 novembre insi vota per leregionali e lesede di seggio. Nei plessi interessati (non si tratta quindi di tutte le, ma solamente quelle sedi di seggio) i libri staranno negli zaini da venerdì 15 novembre (solitamente in orario pomeridiano, comunicato dai singoli istituti alle famiglie) fino a martedì 19 novembre. Dopo il voto e lo spoglio, il 19 novembre serve per lo smontaggio dei seggi e per la pulizia delle aule. Due gli scioperi in programma a novembre: il 15 novembre quello proclamato dall’Anief e riguarda docenti, Ata e personale educativo. Il 29 novembre, invece, è la volta dello sciopero generale di Cgil e Uil. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, nessun ponte in vista prima dello stop da martedì 24 dicembre (o per leche hanno scelto di chiudere anche da lunedì 23) a lunedì 6 gennaio incluso, essendo l’Epifania Date delle prove Invalsi Già pubblicato il calendario delle prove Invalsi 2024.