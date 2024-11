Scuolalink.it - Qual è la temperatura minima obbligatoria a scuola?

In molti istituti scolastici si discute del rispetto delle norme relative allanegli ambienti scolastici. Il D.P.R. del 18 dicembre 1975 regolamenta questo aspetto e stabilisce che laper le aule scolastiche non deve essere infferiore a 18 gradi centigradi. Non rispettare questa soglia comporta rischi per la salute e la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.negli ambienti scolastici e luoghi di lavoro Anche laè considerata un luogo di lavoro: per il personale docente e non docente, ma anche per gli stessi studenti, il diritto a unaadeguata rientra nei principi di sicurezza sul lavoro. Non solo esiste una, ma anche una massima, oltre lae il datore di lavoro deve provvedere al raffrescamento degli ambienti.