Omicidio di Arcangelo Correra, le ultime parole a Renato Caiafa: "Renà, non mi lasciare"

Napoli, 12 novembre 2024 – “, non mi”. Sarebbero queste ledi, il 18enne ucciso da un proiettile alla testa nel centro storico di Napoli. Lo ha rivelato nell’interrogatorio di garanzia il cugino 19enne, che resta in carcere per decisione del gip. Al giovane napoletano – fratello di Luigi, il 17enne ucciso dalla polizia il 4 ottobre 2020 durante una rapina – vengono contestati il porto, la detenzione e la ricettazione dell'arma che la notte tra venerdì e sabato scorsi ha ferito a morte, poi deceduto in ospedale all’Ospedale Vecchio Pellegrini. Il ragazzo risulta indagato anche percolposo per avere esploso inavvertitamente il colpo letale. La confessione di“Io,e un altro amico avevamo trascorso la serata a Chiaia, nella zona dei baretti.