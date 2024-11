Ilveggente.it - Macedonia-Lettonia, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

è una partita della quinta giornata della fase a gruppi dellae si gioca giovedì alle 20:45:, probabili.Una vittoria per salutare in maniera aritmetica la Lega C: la, battendo nel match di giovedì sera la, sarebbe certa l’anno prossimo, quando ci sarà di nuovo la, di giocare appunto nella Lega B.(Lapresse) – Ilveggente.itLa classifica recita questo, quando mancano solamente due giornate alla fine del raggruppamento: i padroni di casa primi con 10 punti, Armenia ea quota 4. Sì, direte voi, è fatta e potrebbe anche bastare un pareggio. Ma la domanda che sorge spontanea è questa: perché rischiare di andare all’ultima giornata senza essere sicuri del primo posto con un’opportunità del genere in casa davanti ai propri tifosi? No, nessuno vuole ovviamente rischiare nulla, tutto questo è evidente, e allora ecco che le possibilità di una vittoria macedone sono anche belle importanti.