Fanpage.it - “L’Ucraina ha solo due opzioni per la sua sicurezza, la Nato o l’atomica”: l’analisi di Galeotti

L’intervista di Fanpage.it a uno dei maggiori esperti della Russia di Putin: “Con la nuova amministrazione Usa uno stop alla guerra è possibile, ma senza un lavoro diplomatico successivo la soluzione sarebbe precaria”. E questo “Trump potrebbe non capirlo”. Il nodo principale resta la neutralità di Kyiv. Ma la Russia potrebbe cedere, perché, come gli Usa, non vuole che Zelensky sviluppi armi nucleari.