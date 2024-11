Oasport.it - LIVE Calcit Kamnik-Milano 0-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: 8-10. Le lombarde piazzano il break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PLOVDIV-CONEGLIANO DIDALLE 18.0010-17 MUROOO KURTAGIC!10-16 Diagonale stretta perfetta dell’olandese Daalderop.10-15 In rete il servizio di Danesi.9-15 Pasticcio in attacco delle padrone di casa. +6e secondo timeout di Najdic.9-14 ACE Danesi!9-13 Out l’attacco dell’israeliana Kerschenbaum.9-12 Altro bel primo tempo di Danesi.9-11 Primo errore in attacco per Egonu, che manda out il contrattacco.8-11 Maestoso diagonale di Egonu. Timeout chiamato dal coach delle slovene.8-10 Block out intelligente di Daalderop.8-9 Si riscatta subito Anna Danesi.8-8 Super muro di Rituper, che stampa la pipe di Danesi.7-8 Stavolta è vincente il contrattacco di Sylla. Primo vantaggioin questo secondo set.7-7 Splendida fast con Orro che pesca Danesi.