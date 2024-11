Ilgiorno.it - Istituti, biblioteca e centri sportivi. Il Piano territoriale arriva in classe

Gli edifici scolastici, la loro storia, identità, l’appeal e l’accessibilità; i percorsi casa scuola e le abitudini di ogni giorno. Ma anche la città, i suoi luoghi di ritrovo, i servizi per ragazzi e studenti, la, il centro sportivo, i posti del cuore. Il futuro pgt sbarca in, al via il progetto Scuole a Gorgonzola, luogo del cuore e di identità. Vi parteciperanno, a partire da lunedì e mercoledì della prossima settimana, duecento ragazzi, nove classi in tutto, delle terze medie degliRita Levi Montalcini e Molino Vecchio: tutti chiamati, dagli estensori del Pgt e dall’amministrazione comunale, ad analizzare gli spazi scolastici esistenti e a mappare le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie, per delinearne la vocazione migliore a servizio della comunità.