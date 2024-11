Notizie.com - Il Principe William incoronato “il più sexy del mondo” (la categoria, però, non è lusinghiera)

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Sin da ragazzino ilè considerato un bel ragazzo / bell’uomo. Adesso guadagna il titolo di “piùdel” (in unainaspettata).Ildi Galles,, ha recentemente ottenuto un titolo che ha sorpreso molti: quello dell’uomo calvo piùdel. Superando una celebrità di Hollywood di grande fama, ilsi è assicurato il primo posto in questa classifica particolare per il secondo anno consecutivo. Questo risultato emerge da uno studio condotto dall’agenzia di marketing Reboot, che ha analizzato le ricerche su Internet legate a celebrità maschili prive di capelli.Ilè l’uomo piùdel(tra i calvi) – Foto Ansa – notizie.comLo studio si è basato su diversi parametri per determinare chi dovesse esserecome l’uomo calvo più