Il ponte della Tosa, accordo Comune Sacmi: dalla coop 440mila euro

Imola, 12 novembre 2024 – Vale oltreil sostegno garantito daalper la costruzione del nuovo. La cifra in questione, emersa a marginecommissione consiliare di ieri, riguarda il quadro economico per la realizzazionenuova rotatoria destinata a raccordare i due tratti di via Tiro a Segno con la via Quarantini, opera che il colossoerativo si è impegnato a portare a compimento nei prossimi mesi. A questa cifra bisogna poi aggiungere il contributo offerto da, oltre che dal punto di vista operativo, anche da quello tecnico e progettuale. L’azienda metterà infatti a disposizione delprima il progetto di fattibilità tecnico-economica, poi quello esecutivo e infine le attività tecniche utili alla fase esecutiva quale la direzione dei lavori dell’intera opera di attraversamento sul fiume Santerno in sostituzione dell’attuale