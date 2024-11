Ilrestodelcarlino.it - ’Il Nodo’ fra disabilità e cultura. Questa sera la cena di beneficenza

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Si svolgeràall’hotel Radisson ladia tre portate organizzata dai giovani del Rotaract in collaborazione con l’associazione Il Nodo, a cui è intitolata lata. ’Il Nodo: un patto tra due mondi’ è infatti il nome dell’evento, che avrà inizio alle 20 e un costo di quaranta euro, finalizzato a sensibilizzare sulla tematica dellee finanziare la realizzazione di una stanza multisensoriale per bambini con disturbi dello spettro autistico all’ospedale San Rocco. Protagonista dellata è l’associazione Il Nodo, nata lo scorso anno da un gruppo di genitori di ragazzi disabili che da allora curano progetti editoriali in CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa, un sistema simbolico di scrittura che permette alle persone con, impossibilitate a scrivere nella maniera tradizionale, di comunicare efficacemente e leggere attraverso immagini e pittogrammi.