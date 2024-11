Gaeta.it - Germania in fermento: elezioni anticipate fissate per il 23 febbraio dopo la crisi di governo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter I recenti sviluppi politici inhanno avviato un processo elettorale anticipato che porterà a nuoveil 23. Il Cancelliere Olaf Scholz, leader della coalizione di, si trova ad affrontare una situazione complessail crollo della sua alleanza, esercitando la necessità di un voto di fiducia al Bundestag. Mentre i capigruppo dei partiti Spd e Cdu/Csu hanno confermato la data delle, la road map verso il voto è già tracciata e non mancherà di richiamare l’attenzione del paese e non solo.La questione di fiducia di Scholz: un passo crucialeL’11 dicembre, il Cancelliere Olaf Scholz presenterà una mozione di fiducia al Bundestag. Questa decisione è giunta in seguito alla recente implosione della sua coalizione, avvenuta una settimana fa.