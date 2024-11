Gaeta.it - Bimbo escluso da mensa scolastica a Sulmona per buoni pasto non pagati: la comunità insorge

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio accaduto in unadi una scuola della città diha scatenato un acceso dibattito tra i cittadini. Un bambino di appena quattro anni, iscritto a una scuola dell’infanzia comunale, è statodalquotidiano a causa del mancato pagamento di due, per un importo totale di circa nove euro. Questa decisione ha sollevato le proteste di molti genitori e ha messo in luce una questione delicata riguardante le regole di accesso ai servizi scolastici.L’episodio: un piccolodalNel momento in cui i pasti sono stati distribuiti ai bambini dell’asilo, il personale dellahail bambino, che si è trovato senza cibo mentre i compagni pranzavano. La scena ha attirato l’attenzione degli altri alunni, che non hanno esitato a condividere il loro pranzo con lui, in un gesto di solidarietà che tocca profondamente.