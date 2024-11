Anche nel Lazio scatta l’obbligo di catene da neve e gomme invernali a bordo L’elenco delle principali strade interessate

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Anas, parte del Gruppo FS Italiane, ricorda a tutti gli automobilisti che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigoredi dotarsi didao di montare pneumaticisu tutte lestatali e raccordi autostradali gestiti nel. Tale obbligo è volto a garantire la sicurezza stradale durante la stagione fredda, quando le condizioni climatiche possono rapidamente peggiorare. Tuttavia, ciclomotori e motocicli sono esenti da questo obbligo, ma possono circolare solo in condizioni di assenza di nevicate in corso e in assenza dio ghiaccio sul manto stradale.Coinvolte dalDi seguito è riportatodaldio pneumatici:NSA 574 EX S.S. N. 578 “Salto Cicolana”: dal km 10,200 al km 13,325SS 156 “Dei Monti Lepini”: dal km 5,100 al km 24,000SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”: dal km 0,000 al km 12,250SS 2 “Via Cassia”: vari tratti dal km 41,400 al km 141,612SS 214 “Maria e Isola Casamari”: dal km 0,000 al km 29,600SS 260 “Picente”: dal km 29,462 al km 48,330SS 3 “Via Flaminia”: dal km 28,980 al km 67,340SS 4 “Via Salaria”: dal km 97,000 al km 144,958SS 471 “Di Leonessa”: dal km 15,785 al km 38,630SS 5 “Via Tiburtina Valeria”: dal km 37,000 al km 65,000SS 578 “Salto Cicolana”: dal km 0,000 al km 49,571SS 6 “Via Casilina”: vari tratti dal km 30,500 al km 150,353SS 630 “Ausonia”: dal km 0,000 al km 2,850SS 690 “Avezzano Sora”: vari tratti dal km 39,350 al km 63,827SS 7 “Via Appia”: dal km 30,450 al km 38,045SS 74 “Maremmana”: dal km 77,803 al km 81,154SS 749 “Sora – Cassino”: dal km 21,400 al km 42,850SS 749 “Diramazione Sora – Cassino”: dal km 0,000 al km 1,050Dettagli sull’OrdinanzaL’ordinanza che imponedio pneumaticiè stata emessa in ottemperanza alle disposizioni del Codice della Strada.