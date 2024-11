Quotidiano.net - Abusi su minori nella Chiesa d’Inghilterra, si dimette l’arcivescovo di Canterbury

Londra, 12 novembre 2024 – Terremotoanglicana.di, Justin Welby, massima carica dopo re Carlo, si è dimesso dopo le accuse di aver coperto per anni le violenze fisiche e sessuali sudi un avvocato suo amico, nonché predicatore laico. La pressione su Welby si è intensificata dopo la pubblicazione, la scorsa settimana, di un rapporto schiacciante sull'insabbiamento da parte dellaanglicana deglidi John Smyth nel Regno Unito tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, e successivamente in Zimbabwe e Sud Africa. Si ritiene che le vittime del legale, morto nel 2018, siano state circa 130 ragazzi. “Spero che questa decisione dimostri chiaramente quanto lad'Inghilterra comprenda la necessità di cambiamento e il nostro profondo impegno per creare unapiù sicura”, ha scritto Welbylettera di dimissioni.