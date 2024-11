Lanazione.it - Travolti da un cinghiale nell’oliveto, l’animale era inseguito dai cani

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 11 novembre 2024 – Stavano raccogliendo le olive nel proprio appezzamento di terra Lorenzo e Martina, insieme ad alcuni parenti, quando all’improvviso da un oliveto vicino al loro hanno visto arrivare un, un esemplare adulto, di notevole dimensioni che ha travolto tutto ciò che ha incontrato sul suo cammino. “Ci stavamo godendo una giornata in famiglia raccogliendo le nostre olive nella zona di Valibona, sopra la località Pievuccia - racconta Martina, moglie di Lorenzo - abbiamo sentito nitidamente in lontananza gli spari dei cacciatori, così come iabbaiare e i campanelli che hanno al collare. Ci abbiamo anche scherzato sopra, sul fatto di avere a poca distanza una battuta di caccia in svolgimento. Noi ad ogni modo eravamo nel nostro appezzamento di terra e avevamo messo i teli per la raccolta”.