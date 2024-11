Panorama.it - San Giovanni d’Asso celebra il suo re: il Tartufo

Quest’anno dovrebbe essere una buona annata per ildopo anni di magra dovuti alla siccità e doverlo meglio se non in un antico Castello nel cuore delle crete senesi a pochi chilometri da Montalcino e il suo Brunello? Da sempre San, un castello circondato da un piccolo borgo medievale immerso in una natura incontaminata è un territorio legato aldi qualità come dimostra anche la trentottesima edizione della Mostra Mercato delBianco delle Crete Senesi. Ilè un fungo ipogeo (quindi che vive sotto terra), a forma di tubero ma non è un tubero come molti potrebbero pensare; è il frutto delle spore presenti nel terreno e vive in simbiosi con le radici di alcuni tipi di alberi di cui ha bisogno per sintetizzare la luce, come ad esempio la quercia, il pioppo ed il tiglio, a seconda dei quali avremo una colorazione diversa della “gleba” del, ovvero della sua polpa.