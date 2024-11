Lapresse.it - Migranti, tribunale Roma sospende trattenimento di altri 7: torneranno dall’Albania

La sezione immigrazione delcivile diha sospeso la convalida dei trattenimenti nel Cpr albanese di Gjader di 7, cittadini provenienti dall’Egitto e dal Bangladesh, già trasferiti in Albania. Il provvedimento oggetto di convalida è stato emesso dalla questura diche ha emesso un provvedimento dinel centro di prima accoglienza di Gjader in Albania. Per uno di loro, richiedente asilo, dato lo stato di fragilità è stata invece disposta la permanenza in un Cpr Italiano. Alla luce della sospensione i 7in Italia e saranno liberi. I giudici della sezione immigrazione attendono il parere dalla corte di Giustizia europea.