Malipiero fra sogno e potere

Venezia, 11 novembre 2024 – Il Teatro La Fenice ha riproposto, ad apertura di stagione, al Teatro Malibran un titolo molto raro di Gian Francesco, “La vita è”, tratto dal capolavoro barocco di Calderon de la Barca in scena fino a ieri 10 novembre. Il teatro ha confermato così la fedeltà al compositore veneziano (in scena soprattutto qui e al Comunale di Firenze per le sue produzioni operistiche) presente nelle produzioni della Biennale e di cui nel 2012 erano state proposte le “Sette canzoni”. L’opera era stata presentata in prima assoluta a Poznan nel 1943; all’epoca della dominazione tedesca della Polonia la città aveva cambiato il proprio nome in Breslau. Il clima del conflitto è quello che risuona in una partitura cupa, che usa i toni della tragedia per narrare l’apologo suldi un principe rinchiuso dal padre alla sua nascita in una torre, perché la madre aveva sognato di una creatura mostruosa che avrebbe ucciso il re.