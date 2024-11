Sport.quotidiano.net - Lo svizzero sbatte contro il montante, riportando due tagli profondi alla tibia. Oggi gli esami: la speranza è di scongiurare una frattura. Ndoye fermo al palo: Italiano trattiene il respiro

Dopo la paura, un cauto ottimismo. Le condizioni di Dansono al centro dell’attenzione dell’ambiente rossoblù dopo il successo di Roma. Corre il minuto 20 quando Orsolini fugge sulla destra e conclude con un tiro cross che fa la barba al: loprova in scivolata ad arrivare sul pallone, andando are con la gamba sinistra sul. De Silvestri arriva e segnala il gesto del cambiopanchina praticamente all’istante, conche esce in barella con le mani sul viso. Dueabbastanza, ma soprattutto una contusione che fa temere la. A fine garaha sensazioni meno catastrofiche ("Penso e spero sia solo una contusione"). I primi riscontri paiono aver escluso danni a lungo a termine, anche sesarà rivalutato e sottoposto anella giornata di: perchè un conto sono le sensazioni e un altro le certezze.