Gaeta.it - La farmacia di Montesilvano sostiene un progetto culturale per i giovani della città

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, un’iniziativadi rilevanza sociale si sta svolgendo grazie al contributodel Dott. Russo Domenico, neopresidente dell’Ordine dei farmacisti di Pescara. Per il terzo anno consecutivo, il Dott. Russo ha scelto di finanziare ilSentinelle di Claudio Ferrante, patrocinato dall’Associazione Carrozzine Determinate. Quest’anno, ilsi rivolge non solo agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, ma anche a quelli delle scuole primarie. Oggi si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione: 97 per le classiprimaria e 126 per gli studenti delle terze medie.La visione educativa del Dott. RussoIl Dott. Francesco Russo ha espresso un forte impegno per il, sottolineando l’importanza di un percorso educativo che favorisca una coscienza sociale sana.