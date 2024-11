Ilgiorno.it - Gioielli su quattro ruote. Sfilata di “stelle“ in centro

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

diieri per le vie delcittadino. A bordo delle vetture che hanno fatto la storia dell’ automobilismo, cinquenta equipaggi hanno colorato Milano nella tappa di “nella Storia“, il tour di Aci Storico che promuove i luoghi più belli del Paese. L’edizione 2024 è stata organizzata da Automobile Club Milano con la collaborazione della sezione milanese dell’Associazione nazionale Autieri d’Italia. I modelli più iconici ammirati e fotografati da milanesi e turisti che hanno assistito alla parata sono stati le Alfa Romeo 1.900 Touring Superleggera (1953 e 1957) e la Montreal (1973), la Lancia Aurelia (1957), la Maserati 3.500 GT Touring (1959) e la Fiat Balilla (1934). Dopo essere partite dalla sede di Aci Milano in corso Venezia, le vetture sono passate davanti alla Questura e alle storiche caserme milanesi: Carabinieri, Esercito, Comando Nato, Guardia di Finanza, Autieri, Associazione Marinai per terminare il Grand Tour alla Caserma Teuliè in corso Italia.