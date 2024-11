Oasport.it - Elena Micheli: “Il pentathlon si sta allontanando dalla sua natura. Il nuovo format all’inizio favorirà i giovani”

L’azzurra delmoderno, campionessa mondiale nel 2022 e nel 2023, appartenente al Centro Sportivo Carabinieri, ha rilasciato un’intervista ad OA Sport nella quale ha commentato la stagione 2024, culminata con il quinto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, ed ha detto la sua circa le imminenti novità dello sport del soldato, con l’introduzione della corsa ad ostacoli al posto dell’equitazione e la possibilità di un cambio didella scherma, con il passaggio dal ranking round attuale ad un tabellone ad eliminazione diretta.Qual è il bilancio della stagione? Prenderai parte all’Assoluto di inizio dicembre, dato che sarà la prima gara nazionale Open con la nuova disciplina ad ostacoli al posto dell’equitazione?“Della stagione passata non posso che non essere soddisfatta, certo c’è un po’ di amarezza per un’Olimpiade in cui non sono stataal 100%, ma la stagione è stata difficile e piena di imprevisti purtroppo.