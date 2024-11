Lettera43.it - Effetto Trump: nuovo record per il Bitcoin a 81 mila dollari

Grazie all’appoggio del prossimo presidente americano Donald, che punta a varare una legislazione favorevole per le criptovalute, ilnon arresta la corsa e – anzi – tocca una 81. Già domenica 10 novembre aveva messo a segno un rialzo del 6,1 per cento, superando la soglia psicologica degli 80.Donald(Getty Images).ha da poco lanciato una sua piattaforma di criptovaluteIlha innescato la rincorsa nei giorni scorsi, con il favore del risultato delle elezioni americane: giovedì 7 novembre la criptovaluta aveva toccato per la prima volta i 75, che nel 2021 aveva definito il«una truffa», a luglio durante la campagna elettorale ha cambiato posizione dicendo che in caso di vittoria avrebbe fatto degli Stati Uniti «la cripto capitale del pianeta e la superpotenzadel mondo».