Liberoquotidiano.it - Cruciani, "bocciata subito e a casa": come umilia la Pd Gualmini da Del Debbio | Video

Sono giorni di gloria per Giuseppe. Il conduttore de La Zanzara su Radio 24 ha accolto con giubilo la vittoria di Donald Trump e sembra godere ancora di più nello sbeffeggiare le profezie cupissime di chi, a sinistra, ora prevede la fine del mondo o giù di lì. In fondo, è l'altra faccia del politicamente corretto. Prendiamo il Pd. Uscito a pezzi dalla illusione Kamala, ora vorrebbe far credere che il futuro dell'America può essere solo l'autoritarismo. Forse addirittura il fascismo. È la tesi sostenuta da Elisabetta, europarlamentare dem ospite di Paolo Dela 4 di Sera su Rete 4, terribilmente angustiata dal fatto che i repubblicani non solo abbiano vinto le elezioni, ma pure conquistato la maggioranza in Parlamento oltre ad avere dalla loro il voto popolare. Sì chiamerebbe democrazia, e proprio per questola sfotte allegramente.